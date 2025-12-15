Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami”

„Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami”

Gréczy Zsolt
2025. 12. 15. 14:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gréczy Zsolt Facebook: „Nyilatkozott az MSZP korábbi elnöke és frakcióvezetője. Azt mondta Dull Szabolcsnak, hogy a Tiszára fog szavazni. Azt is mondta, hogy nem baj, ha nincsenek szakértői, majd lesz a választás után. Majd odaszegődnek. Én pedig arra gondolok, hogy 4 éve meg Márki-Zay Péterben hitt. Minden idők legnagyobb fideszes kétharmada lett. Valahogy szimpatikusak neki a korábbi fideszesek. Érdekes, amikor az MSZP korábbi elnöke arra szavaz, aki bocskaiban Wass Albertet szaval. Arra, aki szerint Gyurcsány és Orbán ugyanaz. Tényleg, ezt gondolja Lendvai Ildikó? De hát, frakcióvezetője voltál, és tőle vetted át az MSZP elnökségét. Akkor lett az első fideszes kétharmad. Arra szavaz, aki szétveri a fővárosi közgyűlést, aki nem támogatja az orosz szankciókat az Európai Parlamentben? Aki lehallgatta és zsarolta a saját feleségét? Az nem indok, ha valaki azt mondja, neki van esélye. Annak van esélye, akire szavazol. Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami. És néhány liberális közírót olvasva az SZDSZ-é, ami. És ez szomorú.” 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.