Iránymutatás Lilinek a Pankotai–Orbán Balázs-üzenetváltás apropóján

Kötter Tamás
2025. 12. 16. 14:53
Kötter Tamás, Facebook: „Drágám, te személy szerint senkit nem érdekelsz a világon. Amiért néha meg-megemlítenek, az az a jelenség, amelynek kivetülése vagy. A fél vagy tán még annyira sem művelt embertípus, ami olyan szavakkal és fogalmakkal dobálódzik, amelynek fel sem fogja tartalmát, értelmét; a magabiztos mozgalmár, aki munkatapasztalat hiányában is okoskodik a munkások közt, adót még nem fizet, de bátran költi másét; akinek a fő jellemzője a támadás, tagadás és értékrelativizmus. A gyökértelen magányos tömegember, aki hasonlóan a zuhanóhoz, a levegőben kapaszkodó után kapkod, de csak a semmit (kétévente cserélődő divatideológiák: BLM, woke, zöldek, Gáza, Hamász) markolja. Aki mindig mással szemben, negatív módon határozza meg magát. Erről az embertípusról pedig beszélni kell, mert ha tömegessé válik a jelenség, akkor politikai és főleg életmód szubkulturákon keresztül dezintegrálja a társadalmat.”

