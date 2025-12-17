Itt nem az információ szivárog, hanem a neuron

Batka Zoltán Népszava: „Azonban akkor a Vörös Hadsereg megszállása alatt volt az ország. A moszkoviták ezért is néztek szerelmes szemmel minden orosz laktanyára. A Fidesz moszkovitái ugyanígy várják most Putyin seregét. A „legyen béke” jelszóval amellett lobbiznak, hogy Ukrajnát sorsára kell hagyni, végignézni, ahogy Putyin a nyugatos ukrán értelmiséget kivégezteti, a lakosság egy részét deportálja, majd néhány év erőgyűjtés után Közép Európa országaiból nekiállhat kiszorítani a NATO-t. Ez az a tömegsírszagú „béke” amit legstílusosabb Mohácsról lehet meghirdetni.”