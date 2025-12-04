Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Januárban ismét fölmegy a várba?

Januárban ismét fölmegy a várba?

Susánszky Mátyás
2025. 12. 04. 6:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Susánszky Mátyás Pesti Srácok: „Karácsony Gergely tüntető sétát tett nemrégiben Karmelitáig, ahol átadott egy levelet a portásnak, majd a balliberális média figyelmének gyűrűjében bejelentette: baj van. Nagy baj van. Csőd van. Itt bizony kormányzati segítség kell. Tárgyalások kellenek, meg a politkai vitákon való felemelkedés, de leginkább pénz, mert itt tények vannak, csődtények. Az ügy komolyságára való tekintettel Karácsony azt is kiemelte, hogy ha nem csinálják meg a Fővárost, amit elrontott, akkor – kapaszkodjunk meg – majd januárban ismét fölmegy a várba. Csak meg ne erőltesse magát az ilyen felelős vállalásai miatt a polgármester úr, akit így is nyomaszt a rábízott kismagyar szívcsakra minden ügyes-bajos dolga.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.