Susánszky Mátyás Pesti Srácok: „Karácsony Gergely tüntető sétát tett nemrégiben Karmelitáig, ahol átadott egy levelet a portásnak, majd a balliberális média figyelmének gyűrűjében bejelentette: baj van. Nagy baj van. Csőd van. Itt bizony kormányzati segítség kell. Tárgyalások kellenek, meg a politkai vitákon való felemelkedés, de leginkább pénz, mert itt tények vannak, csődtények. Az ügy komolyságára való tekintettel Karácsony azt is kiemelte, hogy ha nem csinálják meg a Fővárost, amit elrontott, akkor – kapaszkodjunk meg – majd januárban ismét fölmegy a várba. Csak meg ne erőltesse magát az ilyen felelős vállalásai miatt a polgármester úr, akit így is nyomaszt a rábízott kismagyar szívcsakra minden ügyes-bajos dolga.”