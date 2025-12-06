Ceglédi Zoltán Facebook: „Olvasom itt-ott a kötözködő kritikákat, hogy milyen fura, hogy pont két nappal Dobrev Klára interjúja után, amit egy bántalmazott, egykori intézetis fiúval csinált a DK elnöke, Magyar Péterék is pont rátaláltak egy intézetis fiúra, és hát ezt a sztorit egyesek nem is igazán hiszik, meg ízlésesnek sem találják. Nincs igazuk, három okból sem. Egy. Semmi hasonlóság sincs a két fölvételben, mivel Dobrev balra ül a gyermektől, Magyarék pedig jobbra, Dobrev mögött legyezőpálma van, Magyar mögött meg, nem tudom, babér. Kettő. Ha bármi lyuk lenne Magyar sztorijában, akkor az ellenzéki oknyomozók meg fektcsekkerek erre már rég rámutattak volna, AHOGY SZOKTÁK. Mind emlékszünk azokra a szakmai és emberi elismerésekre, amelyekkel Dezső András gazdagodott egy ilyen eset után a szerkesztősége által, nem is értem, minek váltott munkahelyet. Három. Ha kicsit is kellemetlen, ízléstelen, pláne jogsértő lenne az eset, akkor egyfelől már rég szirénáznának az ilyen ügyekben aktív NGO-k, másrészt meg, haha, kegyetlen, maró gúnnyal szednék szét az ügyet a még-mindig-vagány-gonzók-vagyunk-csak-eddig-véletlenül-nem-kritizáltuk-Magyart ellenzéki publicisták. Fentiek alapján tehát azt állítom, hogy Magyar Péter videója nagyon is rendben van, és aki mégis baszkolódna, attól kérdezd meg okosan és bátran ordítva, hogy JÓ, AKKOR MARADJON AZ ORBÁN?!”



