Bayer Zsolt: Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk + videó

Jogos Magyar félelme, hogy a NAIH törvényesen bírságolhatja

Bartus László
2025. 12. 17. 6:38
Bartus László, Facebook: „A nyilvánosságra hozott lista ugyanis nemcsak azok adatait tartalmazta, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt, hanem azokét is, akik más formában kerültek kapcsolatba a Tisza Párttal, s korábban megadták az adataikat. Ezeket egy feltöréssel nem lehet megszerezni, ezért valaki belülről szedte össze az adatokat, lopta el és hozta nyilvánosságra őket. Ez nyilvánvalóan egy behatárolható kört jelent. Magyar Péternek pedig e körbe tartozókkal szemben kellett volna feljelentést tennie. Ebben az esetben azonban elismerte volna a saját felelősségét is, mert adatvédelmi szempontból a »Tisza Párt«, illetve Magyar az adatkezelő, aki az adatokat gyűjtötte, azokért felelősséget vállalt és az adatokat helytelenül kezelte. Ezért jogos Magyar félelme, hogy a NAIH a nem megfelelő adatkezelés miatt megállapíthat kétszázezer rendbeli törvénysértő adatkezelést, aminek több száz millió forintos bírsága lehet. A jelenlegi információk alapján a NAIH akkor jár el törvénytelenül, ha politikai okokból vagy a Fidesz utasítására az eljárást nem folytatja le és nem állapítja meg a felelősséget.”

