„Jönnek majd a fekete autók!”

Perintfalvi Rita
2025. 12. 27. 6:54
Best of október (10. 03.), Perintfalvi Rita, Facebook: „Arról is szó van, hogy nem lehet lesüllyedni arra a szintre, ahol ők vannak! Számomra nem hősök azok, akik valódi bizonyítékok nélkül, pusztán hallomás alapján másokat besároznak. Akkor sem, ha éppenséggel utálom azokat, akiket besároznak! Amivel ráadásul úgy hergelik fel a hatalmat, ami csak erre vár, hogy mi mindannyian isszuk majd meg a levét. Mert értünk is jönnek majd a fekete autók!”

