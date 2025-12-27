Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Karácsony és a „vörös polip"

Karácsony és a „vörös polip”

Vitézy Dávid
2025. 12. 27. 14:59
Best of Október (10.16.) Vitézy Dávid, Facebook: „Karácsony Gergelynek végre meg kell szólalnia és magyarázatot kell adnia, hogy 2016 körül Zuglóban, majd 2019-ben főpolgármesterként a Fővárosban miért engedett teret a szocialista bűnszervezetnek a Városházán. És ami ennél is aktuálisabb: miért védi őket számos fővárosi cég körül ma is, ahol egy éve akadályozza a Fővárosi Közgyűlés döntései ellenére a cégek átvilágítását és a szocialista hátterű vezetők cseréjét.”

