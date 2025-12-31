Karácsony Gergelyt leminősítette a Moody's

Susánszky Mátyás, Pesti Srácok: „A Moody's értékelése is sokkal inkább szól a főpolgármesterről, mint Budapestről. Nem Budapest lett itt leminősítve, hanem Karácsony Gergely. Aki viszont elmondhatja magáról, hogy már a Moody's is őt méri. Ez pedig vitathatatlan teljesítmény. Hogy sopánkodhatnak most emiatt Fehérgyarmaton, hogy az ő fiuk ezt Budapestnek hozta össze. Hát nem megérdemelnek egy kis kárpótlást? Remélhetőleg a szolidaritási hozzájárulásból külön is kapnak ezért valamennyit.”