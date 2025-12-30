Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kik Magyar Péter szavazói?

Kik Magyar Péter szavazói?

Jeszenszky Zsolt
2025. 12. 30. 15:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jeszenszky Zsolt, Pesti Srácok : „Ha valaki esetleg egy barlangban élte volna át az elmúlt napokat (vagy szigorúan a családjával töltötte a Karácsonyt, „szellemi böjtben”, azaz nem fogyasztott semmilyen médiaterméket, így vonult el a világtól), akkor a lényeg: Szily Nóra az alákérdezős, nyálcsorgatós, csontig benyalós interjú iskolapéldáját készítette el Magyar Péterrel. Ezt már rengetegen, rengeteg helyen elemezték, jelen cikknek nem is ez a célja. De Szily Nóra megtestesít egy típust. A tiszások egyik fajtáját. Esetükben nem csak a mezei tiszás szavazók, támogatók egyik típusáról beszélhetünk (akikről a következő hetekben fogunk), hanem azokról, akik kifejezetten aktívan tolják a szekeret. De ki is az a Szily Nóra? - merülhet fel jogosan a kérdés sokakban. Szily Nóra egy bulvárpszichológus. Egy titulussal rendelkező, azt ügyesen kihasználó, sekélyes médiaceleb. Aki emberek százezreit képes átverni a negédes, jóemberkedő, ál-empatikus, színes-szagos csillámporba mártott és díszdobozba csomagolt lófaszburgerekkel, amiket árul, amikkel kufárkodik. Legyünk tárgyilagosak: a saját szempontjából jól, kiválóan csinálja. A semmi, a nagy nulla eladásában régóta profi. De valójában nem csak a semmit árulja. Hanem gátlástalanul manipulál is. A szeretetről, megértésről, empátiáról, toleranciáról szóló porhintések közepette gyűlöletet is árul. Részben a kormány és Orbán Viktor ellen. De tágabban tekintve, minden ellen, ami nem az ő világukról, az ő felkentségükről szól. Még Tolerancia- meg Esélyegyenlőség Díjat is kapott. Utóbbiban többek között Lakatos Márkkal osztozik. Ezek folyton díjazzák is egymást. Szily Nóra nincs egyedül. És persze, nem is ő a legnagyobb gazember ebben a körben. Vannak még számosan. Mérő Vera, Perintfalvi Rita, Péterfy-Novák Éva... Molnár Áron, Nagy Ervin, Ágoston László, Alföldi Róbert, hogy férfiakat (?) is mondjunk. A baloldali-liberális elit különböző figurái (vagy azok gyerekei), sokáig lehetne őket sorolni. Látszat-jótékonykodnak, jogvédenek, bájgúnárkodnak... miközben végtelenül lenéznek és gyűlölnek mindenkit, aki nem ők. A vidéki embereket különösen. A belpesti értelmiségen belül is egy szűk, kiváltságos réteg ők: a posztkommunista kulturális- és médiabirodalom utóvédharcosai. Akik egykoron teljhatalommal rendelkeztek. Vagy az ehhez tartozó formális vezetői pozíció, vagy a puszta megmondóemberi státuszuk miatt. Ők irányították a közbeszédet, a kultúrát, és ezáltal a politikát. (Ahogy Andrew Breitbart fogalmazott: a folyón a kultúra van följebb, onnan folyik a víz lefelé a politikához.) Ők döntötték el, hogyan gondolkodik a tömeg. Ők fingták a passzátszelet. Ám szép lassan, fokozatosan elvesztették a kulturális monopóliumukat. És emiatt végtelenül gyűlölik Orbán Viktort és a Fidesz-kormányt. Szeretik-e Magyar Pétert? Dehogy szeretik! Nem szeretnek ezek senkit saját magukon kívül.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.