Kik Magyar Péter szavazói?

Jeszenszky Zsolt, Pesti Srácok : „Ha valaki esetleg egy barlangban élte volna át az elmúlt napokat (vagy szigorúan a családjával töltötte a Karácsonyt, „szellemi böjtben”, azaz nem fogyasztott semmilyen médiaterméket, így vonult el a világtól), akkor a lényeg: Szily Nóra az alákérdezős, nyálcsorgatós, csontig benyalós interjú iskolapéldáját készítette el Magyar Péterrel. Ezt már rengetegen, rengeteg helyen elemezték, jelen cikknek nem is ez a célja. De Szily Nóra megtestesít egy típust. A tiszások egyik fajtáját. Esetükben nem csak a mezei tiszás szavazók, támogatók egyik típusáról beszélhetünk (akikről a következő hetekben fogunk), hanem azokról, akik kifejezetten aktívan tolják a szekeret. De ki is az a Szily Nóra? - merülhet fel jogosan a kérdés sokakban. Szily Nóra egy bulvárpszichológus. Egy titulussal rendelkező, azt ügyesen kihasználó, sekélyes médiaceleb. Aki emberek százezreit képes átverni a negédes, jóemberkedő, ál-empatikus, színes-szagos csillámporba mártott és díszdobozba csomagolt lófaszburgerekkel, amiket árul, amikkel kufárkodik. Legyünk tárgyilagosak: a saját szempontjából jól, kiválóan csinálja. A semmi, a nagy nulla eladásában régóta profi. De valójában nem csak a semmit árulja. Hanem gátlástalanul manipulál is. A szeretetről, megértésről, empátiáról, toleranciáról szóló porhintések közepette gyűlöletet is árul. Részben a kormány és Orbán Viktor ellen. De tágabban tekintve, minden ellen, ami nem az ő világukról, az ő felkentségükről szól. Még Tolerancia- meg Esélyegyenlőség Díjat is kapott. Utóbbiban többek között Lakatos Márkkal osztozik. Ezek folyton díjazzák is egymást. Szily Nóra nincs egyedül. És persze, nem is ő a legnagyobb gazember ebben a körben. Vannak még számosan. Mérő Vera, Perintfalvi Rita, Péterfy-Novák Éva... Molnár Áron, Nagy Ervin, Ágoston László, Alföldi Róbert, hogy férfiakat (?) is mondjunk. A baloldali-liberális elit különböző figurái (vagy azok gyerekei), sokáig lehetne őket sorolni. Látszat-jótékonykodnak, jogvédenek, bájgúnárkodnak... miközben végtelenül lenéznek és gyűlölnek mindenkit, aki nem ők. A vidéki embereket különösen. A belpesti értelmiségen belül is egy szűk, kiváltságos réteg ők: a posztkommunista kulturális- és médiabirodalom utóvédharcosai. Akik egykoron teljhatalommal rendelkeztek. Vagy az ehhez tartozó formális vezetői pozíció, vagy a puszta megmondóemberi státuszuk miatt. Ők irányították a közbeszédet, a kultúrát, és ezáltal a politikát. (Ahogy Andrew Breitbart fogalmazott: a folyón a kultúra van följebb, onnan folyik a víz lefelé a politikához.) Ők döntötték el, hogyan gondolkodik a tömeg. Ők fingták a passzátszelet. Ám szép lassan, fokozatosan elvesztették a kulturális monopóliumukat. És emiatt végtelenül gyűlölik Orbán Viktort és a Fidesz-kormányt. Szeretik-e Magyar Pétert? Dehogy szeretik! Nem szeretnek ezek senkit saját magukon kívül.”