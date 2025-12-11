Kiterjesztett migráspaktum és a Donbaszban kivérző azovosok

Ambrózy Áron Facebook: „Kérem, tegyék meg tétjeiket, hogy a migránspaktumot mikor terjesztik ki az EU-n kívüli országokra! Még idén, vagy elegánsan megvárják a 2026-ot? Mert milyen jó is lesz az, amikor az újjáépítésre szánt, már most ellopott és az egyéb megígért, de nemlétező pénzek helyett Ukrajna majd kvótamaniért befogadhatja az elmúlt évtizedben a kontinensre érkezettek közül a selejtesnek bizonyult darabokat. Három legyet egy csapásra. A kijevi maffia pénzhez jut, Európa darabáron megszabadul a felesleges emberektől és még a háború által megtépázott, kiürült, elnéptelenedett Ukrajnát is újra lehet telepíteni. Mint a török kor után Magyarországot. A most Donbász külső kivérző azovosok arcára majd kíváncsi leszek, amikor meglátják, milyen szép kis árja Ukrajnáért harcoltak. XD”