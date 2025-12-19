Köszönjük szépen a lehetőséget, élni fogunk szavazati jogunkkal!

Horn Gábor, Facebook: „Sajátos demokráciafelfogás, furcsa, működésképtelen és felelőtlen világ, ami Navracsics szavaiból kirajzolódik…, én valahogy »nem így képzeltem el a rendet…« Ezt az orbáni világot rendőrállamnak, talán már inkább diktatúrának gondolom. De azért majd meglátjuk, mit gondol erről a magyar választó…”
Így írnak ők – December 19., délelőtt
