Lattmann Tamás tudja, vagy legalábbis nem fél kijelenteni

Lattmann Tamás Facebook: „Nem, "az EU" ma nem "döntött" arról, hogy migránsokat kell "befogadni". Arról sem. Ma sem. Marha unalmas már ez a folyamatos hazudozás kb. 2015 óta. De hát akkora urak vagyunk itt a Kárpát-medence közepén, igazi "regionális középhatalom" vagy mi a kóchengeres istenharagja, hogy napi 1 millió eurót simán megér, hogy hülyére vesszük saját magunkat.”



