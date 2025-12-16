Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Lázadoznak már a németek és a franciák is!

Lázadoznak már a németek és a franciák is!

Hortay Olivér
2025. 12. 16. 6:48
Hortay Olivér Facebook: „Új kutatás: a francia és a német polgárok is kevesebb pénzt adnának Ukrajnának.”

