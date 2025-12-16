Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Le lettünk igénytelenezve mi, magyarok, sebaj!

Dezse-Zelenka Dóra
2025. 12. 16. 14:54
Dezse-Zelenka Dóra, Facebook: „Pankotai kisasszony, akinek egy ép és értelmes mondatot még se leírnia, se elmondania nem sikerült, veszi a bátorságot, hogy magyarok millióit igénytelennek nevezze, csak mert azok nem azzal töltik a mindennapjukat, hogy Lilike TikTokján nézzék meg az aktuális, tényeket teljesen mellőző fröcsögéseit arról, hogy most épp miért kapja be a Zorbán. Igazán lehetnének ezek az emberek igényesek, és bizony hallgathatnának egy figyelemhiányos huszonéves kislányra, aki értéket ugyan még nem mutatott be, de annál jobban megy neki a teljes munkaidős gyűlölködés. De amíg a magyarok nagy része ilyen Lili-mérce szerinti »igénytelen«, addig jók vagyunk.”


 

