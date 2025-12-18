„Legfeljebb gazdagodunk egy újabb hazugsággal”, igen, a jegyzetíróéval.

Friss Róbert, Népszava: „Azt már látjuk, hogy nincs semmi, ami megállíthatná a kormányfőt abban, hogy megőrizze a székét, hogy az idők végezetéig bebetonozza magát a végrehajtói hatalomba. Bármit mondjon is, itt nem számítanak a hagyományok, mert mi volna az a hagyomány, amit a zűrzavaros magyar történelem egy göcsörtösebb agyú udvari történész segítségével ne írhatna felül? Ami azt illeti, rozoga az a hagyomány, amelyet nem támaszt meg a politikai szükség. Talán az sem véletlen, hogy éppen Trumpnál látogatóban támadt fel az ötlet, ott, ahol a végrehajtó hatalom éppen élethalálharcot vív a törvényhozással. Amit a kormány részéréről »cáfolnak«, az »teoretikusan« nagyon kevés. A valóság persze majd megmutatkozik, legfeljebb gazdagodunk egy újabb hazugsággal.”