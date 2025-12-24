Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Legyetek a szeretteitekkel, beszélgessetek politika nélkül”

Nyerges Csenge
2025. 12. 24. 14:54
Nyerges Csenge, Facebook: „Hiába törölték a posztot: az internet nem felejt. Íme a bizonyíték a tiszás »szeretetország« valóságáról – épp a szeretet ünnepén. A Tisza-szigetesek így biztatták tagjaikat karácsonyra: »Karácsonykor, ha hazamész a fideszes szüleidhez, tegyél meg egy szívességet a Hazának! Tiltsd le szüleid Facebook-oldalán az aljas fideszhez köthető oldalakat, és kövess be nekik tiszás tartalmakat.« Ez magyarul azt jelenti: menj haza az ünnepekre a családodhoz, jelentkezz be a szüleid Facebook-fiókjába – akár a tudtuk nélkül –, manipuláld a hírfolyamukat, tiltsd le azt, amit ők választottak, és erőltesd rájuk a saját politikai propagandádat. Nem kell mindenkinek ugyanúgy gondolkodnia. Ez teljesen rendben van. De az, hogy bárkit arra buzdítsanak, hogy megsértse a családtagjai privát szféráját, adatbiztonságát és személyes döntéseit, az már egyértelműen átlép egy határt. És mindezt pont karácsonykor. Akkor, amikor a békéről, az összetartozásról és az egymás iránti tiszteletről kellene szólnia mindennek. Ez nemcsak elfogadhatatlan, hanem méltatlan is. És most jöjjön az én karácsonyi üzenetem – mindenkinek, politikai oldaltól függetlenül: Kellemes, békés, boldog és meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek! Töltsetek minél több időt a szeretteitekkel, beszélgessetek, öleljétek meg egymást. Politika nélkül.” 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

