Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Párt nélkül szakpolitikusok se nagyon vannak, helyettük tanácsadók sorakoznak. Ezek a nem párttag tanácsadók elmennek a nem pártszervezet Tisza Szigetekre előadni, hogy azutóbbiak dolgozzanak csak szorgosan, mert jutalmul megkaphatják a várva várt megszorító csomagot, amelyet a messiás úr az ő 30 éve leporosodott dolgozataik alapján kénytelen lesz összeállítani. A már említett azutóbbiak tapsolnak, a Tisza párt kifizet háromnegyed év alatt 800 millió forint bérköltséget a nemlétező pártszervezetnek (tessék megnézni a beszámolót), és a nem párttag tanácsadók elégedettek, hogy jól kerestek a Bokros- csomag Chat GPT-vel átdolgozott kiadásán. De természetesen mindebből nem az következik, hogy ilyesmit tervezne a párt, épp ellenkezőleg: Tarr Zoltán is megmondta, hogy választást kell nyerni, utána mindent lehet. Tehát a választásokig a macska, akik mi vagyunk, egyszerre élhet is, meg nem is, a doboz kinyitásáig, ami az áprilisi választásokat jelenti. Amíg ezt a politikai emberkísérletet véghez viszik, addig robog tovább, némi figyelemelterelés végett most éppen az országjárás közben is történelmet írnak. Hiszen soha senki nem járt még így vidéken, állítja Magyar Péter, legfeljebb azok, akik korábban már pontosan így jártak. Mondjuk az előtte bohóckodó Péterek, a Márki-Zay és a Jakab. Azok nem voltak igazi Péterek, de én! – mondja erre a messiás úr. Végül is az igazi kommunizmus elérésétől is mindig csak „még egy utolsó” kísérletre vagyunk. Lehet, hogy ő a végső Péter?”