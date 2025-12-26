Magyar a legbutább

Lánczi Tamás, Facebook: „Aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány. Péter Magyar ezennel elhódította a legbutább politikus címet Fekete-Győr Andrástól.”
