Magyar fejbe magyar agyat - le a Chat GPT-vel

Dúró Dóra
2025. 12. 07. 7:05
Dúró Dóra Facebook: „Egy friss kutatás szerint az emberek 97 százaléka amúgy is képtelen megkülönböztetni a mesterséges intelligencia által írt zenét az emberitől... Ez csak az egyik jel a sokból: a ránk zúdított mesterséges intelligencia gőzhengerként való előretörése az élet minden területén készületlenül ért minket. Egy újabb, ezúttal totális emberkísérlet részesei vagyunk mindannyian. Még kutatás is alig akad a következmények felbecsülésére - ami van, az is ijesztő: a Chat GPT rendszeres használata például kimutathatóan ellustítja és leépíti a gondolkodásunkat. Most ennek ellenére a magyar kormány is gyorsított módon vezetné be a köznevelési és a teljes oktatási rendszerünkbe az átfogó használatát... A Mi Hazánk szerint éles határokat kell húzni a mesterséges intelligencia felhasználása köré.”

