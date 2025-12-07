Magyar nem nézi, kormánypárti vagy ellenzéki, mindenkibe belerúg

Ceglédi Zoltán Facebook: „Az, hogy Magyar Péter éjfél óta folyamatosan mindenhova odakommentel, számomra a kitartás bizonyítéka, és garancia arra, hogy sokkal jobb miniszterelnök lesz, mint bárki korábban. Egyik elődje se volt képes erre korábban! És nehezített pályán mozog, mert nem nézi, kormánypárti vagy ellenzéki, mindenkibe belerúg. Fantasztikus fickó, csak így tovább!”