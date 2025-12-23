Magyar Péter az új Gyurcsány és ez már nem csak elemzői tézis

Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Magyar Péter a minap személyes példámon igazolta elemzői tézisem: ő az Új Gyurcsány. Azt állította a Kéri Lászlónak adott interjújában, hogy a 2024. szeptember 20-ai, 25. érettségi találkozónkon (mint ismert: a Piarista Gimnáziumban osztálytársam volt) azt mondtam volna neki, hogy „igazatok van, hogy ti tényleg vezettek, mi hazudunk így a nyilvánosságban”. Ez természetesen szimpla hazugság, s méltatlan még egy önjelölt kormányfőhöz is. A Nézőpont Intézet sem akkor, sem most nem mérte a Tisza előnyét. Még a baloldali közvélemény-kutató intézetek is csak egy hónappal később, 2024. október 23-ától jelentek meg sorban ezzel a fake poll-lal. Azt hiszem, mindent elmond, hogy 15 hónappal később, hat tucat, állítólagos Tisza-előnyről szóló, balos kutatási közlemény után jutott ez a remek story a Tisza-vezér eszébe. Régi Gyurcsány el, új Gyurcsány elő: de a hazugság hazugság marad.”