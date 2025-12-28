„Magyar valójában a saját stratégiáját lőtte lábon”

Best of november (11. 22.) Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni ez egy one-man show. Valójában a saját stratégiáját lőtte lábon, hiszen azt akarta üzenni – Török Gábortól tudjuk, aki a Tiszától nincsen messze »független-objektív« elemzőként –, hogy ez már nem egy one-man show, hanem rengeteg emberből áll a Tisza. És ha szájkosarat ad ennek a rengeteg embernek, akkor valójában megint csak azt üzeni, hogy ez egy one-man show, azaz szerintem a saját célját hátráltatja, annak elérését, amikor bemutatott nagy nehezen technikai malőrökkel csomó arcképet, de ezek az arcképek nem élő emberek a választók szemében, hanem csak képek maradnak, ha nem szólalhatnak meg.”