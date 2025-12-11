„Magyarnak a gyermekbántalmazás áldozatai csupán eldobható eszközök”

Bartus László Facebook: „Az újfideszes Magyar a demokratikus ellenzék munkáját, annak eredményeit ellopta, és az ügyet is megfojtja. Már másodszor akadályozza meg, hogy az ország fellázadjon az Orbán-rezsim ellen, s már másodszor söpri az asztal alá az ügyet azzal, hogy a Tiszának lenyúlta. Ezzel a "Tisza Párt" és saját programjába illesztette, amelynek egyetlen célja az ellenzék megsemmisítése, valamennyi ellenzéki mandátum (és a vele járó milliárdok) megszerzése, majd mindennek saját céljaira, s orbánista ideológiájának képviseletére való hasznosítása. A gyermekbántalmazás áldozatai csupán eldobható eszközök számára a politikai céljaihoz. Kisajátította megint mások munkáját és eredményeit, ellopta az igazi ellenzék értékeit, és szokásához híven megsemmisítette azokat. Ennél jobban nem lehet összefoglalni szerepét.”