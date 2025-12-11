„Magyart már a neres korszakában is utálták a patkány viselkedése miatt”

Mandula Viktor Facebook: „De tényleg: gondolj bele, 15 évig turbóellenzéki vagy, gyűlölöd a Tiborcz-Kismatolcsy típusú újgenerációs haszonleső neres ficsúrokat, majd pajzsra emeled ellenzéki messiásnak az egyik leggusztustalanabb újgenerációs haszonleső neres ficsúrt, akit a normálisabb fideszesek már a neres korszakában is utáltak a patkány viselkedése miatt. (Nem csak a feleségét, de a felesége minisztériumának dolgozóit is terrorizálta). Mekkora önbecsüléshiány, elvtelenség, önszembeköpés kell egy ilyen embert meghirdetni vezetődnek?”