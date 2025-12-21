Majd jönnek a Bruckok, Lendvai meg Bojár Iván, és megmagyarázzák…

Gréczy Zsolt, Facebook: „Olvasom, hogy Magyar Péter az Ismerős Arcok dalára, egy székely zászlóval lépett színpadra Szegeden. Nyilván megteheti. Azzal és úgy teszi, ahogy akarja. Időnként bocskaiban, Wass Albertet szavalva, időnként meg így. És majd jönnek a Bruckok, meg Lendvai Ildikó, meg Bojár Iván, meg a többiek, és megmagyarázzák, hogy ez zseniális. Épp megszólítja a Fideszből kiábrándultakat, akiket már nem zavar, hogy onnan nézve áruló, hiszen a kiábrándult fideszes is az. Hozzáteszik majd, hogy ugyanilyen zseniális, amikor nem támogatja az oroszok elleni szankciókat, amikor a Fidesszel együtt veri szét Budapest működését, vagy nem szavazza meg a nők abortuszhoz való jogát, vagy nem áll ki az emberi szabadságjogok, így a pride mellett sem. Nem számít, hogy aki nem vele van, azt fenyegeti.”