Már Vásárhelyi is besokallt a Tisza-szektától

Vásárhelyi Mária
2025. 12. 29. 15:00
Best of december (12.23.) Vásárhelyi Mária, Facebook: „Tölgyessy politikai pályafutásával és aktuális véleményével kapcsolatban nyilván sokféle kritikát lehet megfogalmazni, számos kérdésben én magam sem értek egyet vele. Ugyanakkor érdekel, amit mond, többek között éppen azért, mert jól érzékelhetően más szemszögből nézi és értékeli a politikai helyzetet, mint én. Rendkívül tájékozott, éles elméjű és eredeti gondolkodású elemzőnek tartom, miközben sok kérdés megítélésében nem értek egyet vele. Ám most, miután az interjúban számos kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel és a Tisza "Párt" tevékenységével kapcsolatban, a Partizán - önmagukat nyilvánvalóan demokratának gondoló - kommentelői, elképesztő gyűlöletcunamit zúdítottak rá. És a több száz komment között elvétve akadt olyan, amely tényleges vitába szállt volna az elemző véleményével, egy-egy kritikus állításával, ehelyett a személyesdés, minősítgetés, sértegetés, gyalázkodás árasztotta el az üzenő falat.”

