Meddig tűrjük?

Rákay Philip, Facebook: „Ellenzéki kultúra, 7389. epizód. Majka a színpadon pár hete fejbe lőtte, ez a Krúbi nevezetű IQ-bajnok pedig felakasztaná a miniszterelnököt. Ezeknek tényleg mindent lehet? Szerintetek meddig vagyunk kötelesek ezt eltűrni?”



