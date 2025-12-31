Meg kell találni a módját...

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Mező Gábor
2025. 12. 31. 6:41
Mező Gábor, Facebook: „Náray, Kajdi, Frei, Bottoni, Pottyondy, a görény Kende – és Mező. Érdekes megnézni a Libri friss sikerlistáját. A szokásos liberális szerzők, s mellettük egy kakukktojás: én, illetve a Kiterítenek úgyis. Még mindig. Egyrészt örülök ennek (és köszönöm nektek, illetve a Századvégnek, a Librinek a támogatást), másrészt ez milyen szomorú. Konzervatív szerzőként, ne adj' Isten antikommunistaként nagyon nehéz bekerülni az aranyéletet élő szerzők, a magamutogatásból, üres fecsegésből, humoros gyűlöletkeltésből »brand-et« építő pojácák világába. Akinek nem inge, ugyebár…Viszont nem lehetetlen! Bán Mór és a Hunyadi elképesztő sikere is megmutatta, hogy egyáltalán nem lehetetlen az élre törni. Meg kell találnunk a módját annak, hogy végre mi is sokaknak elmesélhessük a saját történeteinket. Egyre többen, egymást is segítve, építve. Ezt kívánom 2026-ra.”

