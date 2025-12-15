Dezse-Zelenka Dóra Origo: „A Tisza-szekta tehát most azt várja el, hogy mondjon le egy kormány, amely nem éri el, hogy zéró legyen az országban elkövetett bűncselekmények száma. Ez nagyjából ugyanakkora gyökérség, mint miniszterelnök-jelöltként megígérni az átlagéletkor meghosszabbítását és egyszerre ígérni 33 meg 9 százalékos SZJA-t. Velük már szinte lehetetlen szót érteni, de még sokan vagyunk, akik értik a valóságot. Legyünk minél többen.”