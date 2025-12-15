Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Még sokan vagyunk, akik értik a valóságot”

„Még sokan vagyunk, akik értik a valóságot”

Dezse-Zelenka Dóra
2025. 12. 15. 6:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse-Zelenka Dóra Origo: „A Tisza-szekta tehát most azt várja el, hogy mondjon le egy kormány, amely nem éri el, hogy zéró legyen az országban elkövetett bűncselekmények száma. Ez nagyjából ugyanakkora gyökérség, mint miniszterelnök-jelöltként megígérni az átlagéletkor meghosszabbítását és egyszerre ígérni 33 meg 9 százalékos SZJA-t. Velük már szinte lehetetlen szót érteni, de még sokan vagyunk, akik értik a valóságot. Legyünk minél többen.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegedűs Tamás
idezojelekgyermekvállalás

A demográfiai kudarcpropaganda hamisságáról

Hegedűs Tamás avatarja

Nem a gyermekvállalási kedv alacsony, a szülőképes korcsoportok zsugorodtak drámaian.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.