Meglepődött a politológus a mohácsi eseményeken…

Nagy Attila Tibor
2025. 12. 13. 14:41
Nagy Attila Tibor, Facebook: „Meglepődtem, mely két magyar népdalt választották a DPK szervezői Mohácson. Az egyik a haza iránti vágyról szólt (Miklósi Erika énekelte), a másik pedig a Magyarországról való búcsúról, ez pedig az »Elindultam szép hazámból« szép, bánatos dal volt (Radics Gigi, Curtis előadása). Utóbbit maga Bartók Béla is feldolgozta. Vagyis először Magyarország felé vágyódtunk és elindultunk haza, a második dalban pedig fájdalmasan elbúcsúztunk tőle… Egy kormánypárti rendezvényen. Érdekes… érdekes…”


 

