Megtörtént a csoda: Raskónak sikerült még saját magát is alulmúlnia

Raskó György, Facebook: „A Mandiner feltett egy bejegyzést, miszerint a nemzet Kakaduja leiskolázta Ursulát. Meg akartam nézni konkrétan hol és miben történt a megalázás? De sehol egy erre utaló tudósítás. A helyzet az, hogy ilyen műsor nem is volt. Szóval a Mandiner megint hazudott, mint szokásosan. Jobb híján elolvastam a bloghoz fűzött hozzászólásokat. Maga a mélység… Rámentem néhány profilra, érdekelt, hogy kik olyan bátrak, hogy hozzászólnak s ezzel égetik magukat. Bizony olyanok, akik még a harcosok klubja tagválogatón is kirostálódnának. A Kakadu fan klubba azonban még ők is beleférnek, mert ott elég az 50-es IQ is. Azonban nekik is van egy szavazatuk…”