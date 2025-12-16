Megy az önfeledt kacarászás, egészen áprilisig

Balassa Tamás, Népszava : „Ezzel együtt a tőlem telhető legnagyobb örömmel képzelem el (őszintén szólva egyre felszabadultabban röhögök a NER erőlködésén), ahogy Orbán Viktor egy nyerges vontatóval beparkol a brüsszeli adminisztráció elé, és elkezdi kibékázni a konzultáció 1,6 millió ívét. Itt váratlanul kaptunk egy szép példázatot arra, hogy ekkora papírhegy megmozgatása temérdek munkával jár ugyan (W = F×s, vagyis Orbán munkamennyisége a kifejtett erejének és a békával megtett haladásának a szorzata), de továbbra is nehéz a fideszes elnök ténykedését munkavégzésnek nevezni. Szerintem Orbán legnagyobb munkavégzését a bársonyszékbe kapaszkodása jelenti.”



