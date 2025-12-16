Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Megy az önfeledt kacarászás, egészen áprilisig

Megy az önfeledt kacarászás, egészen áprilisig

Balassa Tamás
2025. 12. 16. 14:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Balassa Tamás, Népszava : „Ezzel együtt a tőlem telhető legnagyobb örömmel képzelem el (őszintén szólva egyre felszabadultabban röhögök a NER erőlködésén), ahogy Orbán Viktor egy nyerges vontatóval beparkol a brüsszeli adminisztráció elé, és elkezdi kibékázni a konzultáció 1,6 millió ívét. Itt váratlanul kaptunk egy szép példázatot arra, hogy ekkora papírhegy megmozgatása temérdek munkával jár ugyan (W = F×s, vagyis Orbán munkamennyisége a kifejtett erejének és a békával megtett haladásának a szorzata), de továbbra is nehéz a fideszes elnök ténykedését munkavégzésnek nevezni. Szerintem Orbán legnagyobb munkavégzését a bársonyszékbe kapaszkodása jelenti.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.