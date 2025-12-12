Mert ez persze nem háborus riogatás, ez „a józanság szava”

Eörsi Mátyás Facebook: „Iszonyatos szerencsénk van tehát, hogy nem egy katonai kihívás kellős közepén ér bennünket az USA árulása, akkor, amikor Oroszország megtámadja Lengyelországot, a Balti országok valamelyikét vagy mindegyikét, vagy Moldovát, aztán Romániát. Most még van időnk felkészülni. Nem lesz könnyű, mert Európa lakossága elkényelmesedett, aligha fogadja el, ha a nemzeti jövedelemből több megy katonai célokra, ez esetben ugyanis kevesebb fog jutni más, eddig megszokott célokra. Mégsem vagyok optimista: A portugálokat, spanyolokat, olaszokat, és még talán a franciákat sem fogja érdekelni, ha az oroszok ismét elmennek az Oderáig. A legjobbak az önzésben vagyunk, ezért nem vagyok optimista.”



