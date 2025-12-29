Best of december (12.27.) Nagy Attila Tibor, Facebook: „A válás miatt Magyar Péter még nem vált érdemtelenné a politikusi szerepre. De vajon mit hagyott maga után a Varga Judittal való házasságából? Milyen támadható dolgok használhatóak még fel a Tisza elnöke ellen a politikusi léte előtti éveiből? Tanulság: aki politikusi pályára megy, jól teszi, ha a házastársával, gyerekeivel a lehető legszebben bánik és a válás folyamata minél konfliktusmentesebben történik. Semmi lökdösődés, bokánrúgás ne legyen és a durva, megalázó hangnemet sem árt kerülni. Mert minden durva tett vagy szó még visszaüthet a politikus számára, akár a döntő pillanatban...”