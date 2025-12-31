Eörsi Mátyás, Facebook: „Hátborzongató mindaz, amit ez a mostani amerikai elnök művel, kevés kivétellel kongresszusi támogatással. Talán a novemberi midterm választás Amerikában hoz fordulatot, de azt a világpolitikai viszonylagos nyugalmat, amely a II. világháború, és még inkább a térségbeli rendszerváltások után kialakult és amelyet élvezhettünk, aligha lehet visszahozni többé. Minden okotok megvan a szorongásra.”