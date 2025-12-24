Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Mindenki jobban jár, ha csak békességet kér az ünnepekre”

Szalai Szilárd
2025. 12. 24. 14:55
Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Ha a fiatalokat elküldik meghalni egy távoli ukrán hómezőre, az országaik gazdaságát végleg megroppantják, akkor ezen a folyamaton lehet még egy kicsit gyorsítani is. 1945 végén katasztrófa volt megszámlálni a csatában elesett fiatalok millióit. 2030-ban már csak a nagymamák lesznek, akik összeszámolják őket. Akkor majd tarthatja az európai biztonságpolitikai konferenciákat Kaja Kallas, csak nem lesz kinek. Egy háború mindig katasztrófa, de ha nincs is, aki az elesettek helyébe lép, akkor az a véget jelenti. Úgyhogy mindenki jobban jár, ha csak békességet kér az ünnepekre.”

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Karácsony-sziget

Bayer Zsolt avatarja

Az összes világmegváltó Jézus elpusztításával akarja kezdeni.

