Mint eddig már négyszer, ja nem, már ötször csalták el…

Szabó Tímea, Facebook: „Ma találkoztam az EBESZ Demokratikus Intézmények Hivatalának delegációjával is, amely azért jött Magyarországra, hogy felmérje: szükséges-e nemzetközi választási megfigyelők jelenléte a 2026-os parlamenti választáson. Elmondtam, hogy minden ilyen tipusú segítség – rövid- és hosszú távú megfigyelők – munkája hasznos, hiszen Orbánék mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy elcsalják a választást.”