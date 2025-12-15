Rendkívüli

A Tisza szakértője kitálalt: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön + videó

Mint egy karácsonyi kaktusznál...

Ceglédi Zoltán
2025. 12. 15. 14:49
Ceglédi Zoltán Facebook: „Működésük sem függ az ósajtótól, az ókultúrától, ógazdasági hátországtól. Létező egzisztenciák. A NER egyik kedvezményezett célcsoportja, a felső-középosztály jól tartott szereplői. Ha veszélyesek a Fideszre, az pont abból adódik, hogy tőlük hitelesebb az ígéret, amit Márki-Zay is próbált, azaz a lopásmentes, uniós pénzt felmarkoló, egészséges élelmiszereket vacsoráló és ügyesen szelfiző, de mégiscsak NER 2.0. Ha valamit nem láttam a Tisza előbukkanásakor, és ez komoly hiba volt, hogy olyan nagy már a Fidesz, olyan régóta kormányoz és annyi aggregált sérelemmel, hogy magából a szervezetből nőhet ki az utód. Mint egy karácsonyi kaktusznál.”

