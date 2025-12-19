Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

„Mire jó az amerikai ultimátum?”

Kertész Dávid
2025. 12. 19. 6:51
Kertész Dávid, Origo: „Az ukránoknak, Európának, nekünk, most arra van szükségünk, hogy deeszkalálják a konfliktust. Hogy az atomlándzsát rázó vademberek egy lépéssel hátráljanak, és legalább asztalhoz üljenek egymással. Erre van szükségünk. Ezért jó ez az ultimátum. Ha pedig az ukránok nem fogadják el, akkor Isten segítsen rajtuk, mert Washington nem fog.”

