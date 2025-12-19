„Mire jó az amerikai ultimátum?”

Kertész Dávid, Origo: „Az ukránoknak, Európának, nekünk, most arra van szükségünk, hogy deeszkalálják a konfliktust. Hogy az atomlándzsát rázó vademberek egy lépéssel hátráljanak, és legalább asztalhoz üljenek egymással. Erre van szükségünk. Ezért jó ez az ultimátum. Ha pedig az ukránok nem fogadják el, akkor Isten segítsen rajtuk, mert Washington nem fog.”
Így írnak ők – December 19., délelőtt
