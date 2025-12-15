Molnár Áron szörnyhadserege

Skrabski Fruzsina Facebook: „Molnár Áront láthatólag nem zavarja, hogy szörnyhadsereget üzemeltet, amikor szóvátettem, azt írta az a legkevesebb, hogy rondán beszélnek. Ráadásul többesszámba keveredtem, mint ellenség, nem tudom kikkel. (Akkor még nem kaptam fenyegető üzeneteket, de sajnos a hergelés ezzel jár és egyáltalán nem vicces.)”
Így írnak ők – December 15., délelőtt
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!