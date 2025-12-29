Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Most viszont triumfálhatnak, eljátszhatják a vérző szívű liberálist”

„Most viszont triumfálhatnak, eljátszhatják a vérző szívű liberálist"

Megadja Gábor
2025. 12. 29. 6:58
Best of December (12.11.) Megadja Gábor Facebook: „Jönnek a narkós belpestiek megint, jönnek a szarból. És két "szabad szóma, szabad szodómia", "engedj szabadon kokiánozni"-tüntetés között ismét felháborodnak a gyermekvédelem állapotán, ha már oly sok lehetőséget szalasztottak el itt időközben. Nyaraltak, nem értek rá. Most viszont triumfálhatnak, eljátszhatják a vérző szívű liberálist. Könnyen lehet, hogy a nevelőt valóban elragadta a frazeológiája, de azért próbáljuk már meg használni a józan eszünket. A javítókba nem a báránykák kerülnek, hanem bűnözők - kisebbek talán, éretlenebbek is, lehet, de bűnözők - lopnak, rabolnak, erőszakoskodnak. Én elhiszem, hogy liberálisaink szerint az eNber Jó, és csak a körülmények teszik Rosszá, ezért ha minden körülmény végre Jó lesz, akkor nem lesz az eNber Rossz, de a valóság ennél kicsit kellemetlenebb. Itt nem a karateedző rúgta fel a  gyereket a nyári táborban, és nem is prostitúciós hálózat működtetéséről van szó, hanem elítélt fiatalkorúak fegyelmezéséről - még egyszer, lehet vitát nyitni a konkrét esetről, de ne jussunk már el oda, hogy a javítósokat nem lehet fegyelmezni. És a fegyelmezés az nem kellemes tevékenység, nem is néz ki szépen. Vagy... Vagy legyen, teljesüljön a vérző szívek kívánsága, és az összes "ártatlan Józsikát" (emlékszünk még erre?) eresszük szabadon, csak kerítsük el a garázdálkodási területüket a belpesti és belbudai Vérző Szívek negyedeire, aztán akár néhány nap múlva térjünk vissza arra a kérdésre, jó dolog-e  a fegyelmezés, vagy mindenki hoz magával még egy mediátort meg coachot.”

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

