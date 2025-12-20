Nagy bajban van Gelencsér, ha már a Márki-Zaytól lopja a „poénokat”

Gelencsér Ferenc Facebook: „Szürreális élményben lehetett részünk a mai napon. Áder János egyszer csak színpadra lépett Szegeden és 30 percen át a kormány fejlesztéseit sorolta, mint egy botcsinálta konferátor. Mennyire lehet kellemetlen helyzetben az állampárt, amikor a kétciklusos köztársasági elnököt, az egykori Fidesz frakcióvezetőt és Európai Parlamenti képviselőt kell kiállítani egy háborúellenesnek hazudott gyűlésen egy ilyen megbízással?”



