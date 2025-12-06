Rendkívüli

Tovább nőtt Orbán Viktor előnye, Magyar Péter egyértelműen lemaradt

Nagyobb sebességbe kapcsolt a propaganda

Nagyobb sebességbe kapcsolt a propaganda

Dezse-Zelenka Dóra
2025. 12. 06. 6:44
Dezse-Zelenka Dóra Origo: „Szóval az van, hogy onnan lehet tudni (nem, nem a 21 kutatóközpont „méréseiből”), hogy a valóságban bizony nem áll túl jól a jólfésült marketingszakember vezette ellenzéki összeborulás, hogy nagyobb sebességbe kapcsol a propaganda. A propaganda, ami gátlástalanul dolgozik az épp aktuális messiás alá, majd a választások után kezüket széttárva dobják azt a dühös tömeg elé. Az e heti versenyt a 444-es propaganda nyerte (bár sorban váltják egymást a Telexszel, a 24.hu-val és a HVG-vel), kezdve azzal, hogy kegyetlen fideszes „sortüzet” vizionáltak, amit a nyíregyházi állatkert igazgatójára lőttek ki. Holott Gajdos csak egy politikai üzenetet kapott, miután egy politikai üzenetet küldött. Viszontválasz – mondhatjuk így is. De a 444-nél most a NER-ből eddig is „jól tartott” igazgató lelkiállapotáért aggódnak. Jajj szegény.”

