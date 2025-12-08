Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Nekünk is közöttük a helyünk…

Nekünk is közöttük a helyünk…

Bálint Botond
2025. 12. 08. 15:01
Bálint Botond, Pesti Srácok: „Nekünk, magyaroknak eszünkbe sincs az orosz birodalom »biztonságába« vágyakozni, de Németország hanyatlása következtében hirtelen minden stabil állam felértékelődik a környékünkön. Különösen mert nem vagyunk optimisták annak a tekintetében, hogy az egyesült francia–német–angol és egyéb segédhadakból álló seregek egy villámháborúban pikk-pakk elfoglalják Moszkvát. Az amerikai demokrata mélyállam által vezetett Nyugat 3 év alatt nem tudta legyőzni az oroszokat Ukrajnában. Most a Brüsszelbe áttelepült őrült liberálisok az USA katonai ereje nélkül akarják legyőzni az oroszokat. Teljesen nyilvánvaló, hogy szerveződik a kimaradók, túlélők, mindenkivel tárgyalók és kereskedők koalíciója. Nekünk is ebben a helyünk.”

