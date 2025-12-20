Dezse-Zelenka Dóra Facebook: „Még haza sem értünk Brüsszelből, mikor szembejött a kommentminiszterelnök legújabb mutatványa. Olyan ugyanis nem lehet, hogy egy nap nem erről az egoista selyemfiúról szól, aki most épp a szólásszabadságot törölné el a Tisza appot is letöltő (legalábbis az adatszivárgás során lebukó) bírókkal. Szép kis történet ez nem? Hát milyen szép jogállam lenne már ez a Bütyökország, ahol csak szépet meg jót lehet írni a vezérről, különben az ítéltet a saját bíráival! Urusla néni elalél a gyönyörtől… Egyébként pedig miért a Tisza csomagról beszámoló lapok ellen indítanak pereket és miért nem azok ellen, akiknek az aláírása szerepel azon a bizonyos hatszáz oldalas dolgozaton? Nem érdekes ez picit?”