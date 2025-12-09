Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nem lehet kétséges: vajúdnak a hegyek, és szeretetországot szülnek”

„Nem lehet kétséges: vajúdnak a hegyek, és szeretetországot szülnek."

Csizmadia Ervin
2025. 12. 09. 14:48
Csizmadia Ervin, Facebook : „Azzal kezdődött az előbb, hogy Komjáthy Imrét, az MSZP elnökét láttam Rónai Egonnál, az Egyenes beszédben. Érdekeseket mondott, gondoltam, írok egy szösszenetet róla. Aztán ideballagtam a számítógéphez, kinyitottam, és eltérültem, mert – olvasom – Orbán Viktor azt mondta ma: lázadás indul. No, azonnal kapcsoltam: hoppá, nekem van egy Lázadás című írásom (Élet és Irodalom, 2024. április), mert hát már akkor nagyon úgy tűnt: »lázadás indul«. Gondoltam hát, felteszem most akkori cikkemet, hiszen annak fő tétele az volt, hogy Magyar Péter épp úgy lázad Orbán Viktor ellen, ahogyan az utóbbi lázad az Európai Unió jelenlegi mainstreamje ellen. Egyértelmű tükörlázadás. De már megy is a levesbe, mert a tükörről eszembe jut Pál apostol levele a korinthusbeliekhez. De annak nem is a legismertebb pontja (»tükör által homályosan«), hanem az, hogy »ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok«. Nem lehet kétséges: vajúdnak a hegyek, és szeretetországot szülnek. Jó, hogy láttam az MSZP elnökét.”

