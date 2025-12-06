Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Olyan bután néznek, mint Cseh Katalin bármire”

„Olyan bután néznek, mint Cseh Katalin bármire"

Vésey Kovács László
2025. 12. 06. 15:19
Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Önmaguk fantasztikus bátorságát körülrajongva szankciókat hoznak az oroszok ellen, aztán úgy nyeldeklik az Indián keresztül megvett orosz gázt, mintha nem lenne holnap, amikor pedig ezzel szembesítik őket, akkor olyan bután néznek, mint Cseh Katalin bármire. Amikor a hollandokat rajtakapják, hogy egy jó nagy orosz hajó áll be a rotterdami kikötőbe, akkor azt mondják: „Jó, de ez fontos szállítmány.” Amikor a cseheket kapják rajta még az előző, újeuropéer kormányuk idején, hogy szintén befutott hozzájuk egy jókora orosz árumennyiség, akkor úgy reagáltak, hogy nekik erre valójában nem is volt szükségük, ellettek volna nélküle, épp ezért nem a szankciók szemen köpése, hogy megvették. Nagyon fontos dolgot és fölösleges kiegészítőket szabad tehát venni az oroszoktól, de minden más a szankciók megszegése. És nekünk az ilyen a dedós szarháziakhoz kéne komoly arcot vágnunk.”

