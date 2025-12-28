Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

Önmerénylet-kísérlet Magyar Péter ellen?

Jeszenszky Zsolt
2025. 12. 28. 15:06
Best of november (11. 25.) Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: „És a Márki-Zay-féle kudarcot előre elkerülendő, Magyar Péter kitalál majd valamilyen »exit strategy«-t, azaz kilépési stratégiát. Vagy Brüsszel ad neki egyet. De lehet, hogy neki magának kell kreatívkodnia. És nyilván az lesz a kézenfekvő duma, hogy a gonosz, galád Fidesz ellehetetlenítette, tönkretette, megfélemlítette őt. És tényleg nem zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, hogy megrendez egy merényletet maga ellen. Képes rá, láttuk. Egy öngyilkossági kísérletet már eljátszott a felesége és a gyerekei előtt. Xanax doboz is volt az éjjeliszekrényen. Annyi lehet a különbség, hogy most azért kénytelen lesz még pár embert beavatni. És megrendeznek valamilyen gyilkossági kísérletet. Amit lehet, hogy túl sem él – ez a legkézenfekvőbb a megszégyenülés elkerülésére, sőt, egyenesen a mártír státuszra. Csak hát ebben az esetben meg kell szervezni egy tengeralattjáró-fuvart Argentínába vagy valami hasonlót. Ez azért nem egyszerű. Úgyhogy marad a Horn-módszer: valami látványos kütyüt magára szerelni, amitől még drámaibb hatást tehet majd mint túlélő. Jó, ez sem könnyű, ehhez orvosokat kell beavatni. De hát majd a Kulja–Hegedűs–Gilly csapat megoldja. Vagy az is lehet, hogy olyan súlyosan megsérül, hogy csak Brüsszelben vagy Németországban biztosítható a kezelése… és hopp, máris kikerült a látókörből. És még a magyar egészségügyet is lehet szidni. Szóval van jó pár lehetősége Magyar Péternek, hogy kicsekkoljon, mielőtt még felelőssége kellene vállalnia. És olyat ő még sosem csinált.”

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

