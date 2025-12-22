Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „A Szőlő utcai szócsatát elveszteni látszik a Tisza: hiába a nagy erőfeszítés, a Tisza népszerűsége nem nőtt, sőt inkább csökkent a Nézőpont Intézet e heti kutatása szerint (link a hozzászólásoknál). Senki nem hiszi el, hogy egy kormányváltás esetén ne történne soha többé szabály- és törvénysértés a javítóintézetekben, s láthatóan a többség egyetért a kormány válaszával, a felelősök büntetésével és a rendőrség bevonásával. Ne legyen illúziónk, a Tisza Párt szimpatizánsai itt nem elsősorban a gyermekekért aggódtak, hanem Orbán-gyűlölőként úgy hitték, fogást találnak a kormányon.”